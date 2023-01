Bianca Balti ultime rivelazioni. Il rapporto con Matilde

Bianca Balti, la modella diventata famosa grazie alla linea di alta moda Dolce & Gabbana, fa altre rivelazioni, che questa volta riguardano la figlia Matilde.

La modella racconta il suo vissuto, la prima gravidanza dopo l’incontro con il fotografo Christian Lucidi che a distanza di solo un mese le chiese di sposarlo. La storia di Bianca Balti finì ben presto, a causa secondo la modella, del comportamento geloso ed assillante del compagno.

Dopo un anno e mezzo dall’inizio della sua carriera si ritrovava ad essere moglie e madre, una “follia” il suo commento. Dopo la separazione la Balti, secondo quanto rivelato da Luca Casadei in un podcast “One more time”, iniziò a frequentare tanti uomini, feste e a fare uso frequente di droghe. Per tre anni aveva lasciato spesso sua figlia Matilde dai nonni per ricominciare una vita che non stava andando da nessuna parte. Proprio questa vita disfunzionale portò Matilde a scegliere di restare a Parigi con il padre, quando Bianca si trasferì in Spagna dove conobbe un nuovo compagno, Matthew MacRae ed iniziò a disintossicarsi dalle droghe.

Fu proprio in quel momento che la sua primogenita decise di non seguirla e di andare a vivere con il papà.

Nel 2015 poi nacque Mia, ma anche questo matrimonio finì dopo qualche mese. Dopo un po’ di tempo ancora un altro fidanzamento finito male, per il quale la modella decise di mettere fine agli amori “tossici“.

Poi la notizia della sua decisione di congelare gli ovociti, per far si che la volontà di diventare mamma non dipendesse più da nessun uomo. Infine, ancora via social, la notizia della mastectomia preventiva dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica del gene BRCA1, che aumenta il rischio di tumore alle ovaie e al seno.