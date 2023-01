De Luca, prezzi carburante e mancato intervento Governo

Il Presidente De Luca apre la diretta del 13 gennaio 2023 con alcuni commenti sulle decisioni prese in sede di Governo che a suo giudizio non sono adeguate. Ci troviamo difronte ad un aumento “sconcertante del prezzo della benzina” e non ci sono stati interventi da parte del Governo, sebbene la maggioranza si era impegnata per la tutela ai consumatori dei prezzi del carburante. Il Presidente ammette che il Governo ha regalato 1 miliardo di euro quasi alle società calcistiche. Bisognerebbe evitare le “mance” ai propri clienti in queste condizioni dove non si interviene sul caro benzina a favore dei cittadini. Le “non decisioni” del Governo stanno mettendo in ginocchio la sanità pubblica, il parere di De Luca proprio a causa delle decisioni prese nella legge di bilancio. Sarà impossibile tenere aperti i pronto soccorso per mancanza di personale aggiunge il Presidente della Regione Campania.

De Luca ribadisce che si sta procedendo alla stabilizzazione del personale sanitario, medici, infermieri ed amministrativi che hanno lavorato almeno 18 mesi a tempo determinato durante la pandemia, ma anche chi non ha raggiunto i 18 mesi verrà stabilizzato. De Luca inoltre vorrebbe riprendere il discorso dell’ospedale unico della piana del Sele. Verranno fatti approfondimenti tecnici e finanziari per capire se sarà possibile realizzarlo.

Scelta irresponsabile per De Luca l’idea di ridurre le autonomie scolastiche, decisioni che porteranno all’aumento degli alunni nelle scuole e ad una diminuzione della qualità della didattica.

De Luca invece si aspetta che si parli di autonomia rispettando gli interessi di tutte le regioni, in equilibrio e ragionando in termini di “burocrazia 0“.