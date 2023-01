Oroscopo Paolo Fox Sabato 14 Gennaio 2023: Vergine tranquilla

Ariete Bando alle complicazioni! Anche quelli più innamorati potrebbero fare un passo indietro, oppure, contrariamente alla natura del segno, potrebbero rimanere in silenzio. E questi contrasti, questi disagi, possono riguardare anche le coppie di lunga data, e vanno gestiti con molta attenzione, altrimenti si rischia di dare spazio a complicazioni inutili. I rapporti inutili sono già chiusi. Ricordo sempre che questo è un anno che porta nuovi interessi, attività, ma anche situazioni che finiscono, che cambiano all’improvviso. Quindi, bisogna tenersi pronti a vivere qualche emozione in più.

Toro Giornate positive, ideali per avvicinare l’amore, per sentire battere forte il cuore. E molti di voi hanno bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio da questo punto di vista. Oltretutto, con Sole e Mercurio in ottimo aspetto, c’è una bella concentrazione di idee che in questo periodo va gestita nel migliore dei modi. Forte la creatività, le persone che vogliono e possono avere un figlio, possono fare qualcosa di più nei prossimi mesi. Le persone che hanno ha fatto un incontro da poco devono rafforzarlo. E per questo motivo, non devono perdere di vista questo ottimo fine settimana!

Gemelli Molti di voi si trovano di fronte a una serie di ostacoli che bisogna superare in maniera più o meno diplomatica. È chiaro che ognuno ha il proprio oroscopo individuale, però in generale sono convinto che molti si ritrovano nelle mie parole. Perché è già dalla fine di dicembre che in amore non tutto è chiaro, che qualcuno ha vissuto momenti di gelosia e sospetti. C’è una fase che definisco di attesa. Tensioni e indecisioni possono riguardare anche chi vive due storie o non è del tutto convinto di un amore. Su lavoro bisogne rivedere conti e spese entro metà anno.

Cancro Ecco due giornate in recupero, soprattutto domenica. Ora senti una grande necessità, quella di mettere in ordine la tua vita, di regolare i flussi delle emozioni, soprattutto se ultimamente c’è stato un dubbio, un bivio da affrontare. Chi ha vissuto due storie, chi semplicemente si è ritirato perché ha pensato che l’amore non fosse più gestibile, deve in qualche modo ritrovare stabilità ed equilibrio interiore. Sono molti quelli che hanno dovuto affrontare qualche percorso un po’ accidentato, ma queste sono giornate di recupero emotivo.

Leone Anche se c’è stata una separazione, bando alle reticenze, bando alle afflizioni, perché qui più si mette in gioco la propria vitalità amorosa e più si riesce a fare centro. Queste ore possono portare quell’elemento di forza e fascino che per te è essenziale avere. Venere in opposizione mette solo in guardia dalle polemiche eccessive, forse hai rimproverato chi ami o ci sono contrasti da superare. Potresti essere improvvisamente attratto da qualcuno che ti piace più del solito ma non lasciare il certo per l’incerto. Sei più forte oggi che domani.

Vergine Giornate che ti aiutano a ritrovare un po’ di tranquillità. C’è da dire che il tuo segno ultimamente ha vissuto delle complicazioni fisiche e personali piuttosto pesanti. Oltretutto, se discuti non riesce a stare tranquillo, e trascini una certa ansia interiore per diversi giorni. Quando c’è qualcosa di poco chiaro, in automatico ti preoccupi. Spesso presenti fastidi allo stomaco o all’intestino perché assorbi le tensioni che arrivano dall’esterno. Questo fine settimana, per fortuna, promette qualcosa di meglio. Cerca di rilassarti!

Bilancia Sono giornate in cui dovresti prendere le distanze da persone conflittuali nei tuoi confronti. Va detto che in generale stai affrontando una serie di forti tensioni che arrivano dall’esterno, e credo di non sbagliare se penso che tanti non si sentano bene, nell’ambito del lavoro e dei rapporti che vivono. Per quanto riguarda il lavoro potresti anche pensare di essere stato utilizzato male o di non essere più stimato come prima, e gestire il rapporto con i colleghi e con i capi, al momento, è un po’ più complicato. Per ora non c’è possibilità di uscire da questa situazione di disagio: quindi, conviene fare buon viso a cattivo gioco.

Scorpione Quelli che da tempo stanno cercando un po’ di tranquillità, in questo fine settimana potrebbero trovarla. Avere Mercurio favorevole significa che la mente è più serena, più distesa e che anche in amore si possono fare delle grandi scelte. C’è solo da dire che avresti bisogno di guardare al futuro con più ottimismo. Sei una persona estremamente autocritica: il problema è che anche se agli occhi degli altri sembri incrollabile, dentro di te vivono sempre delle insicurezze che vanno superate giorno dopo giorno.

Sagittario Per fortuna questo è un sabato migliore rispetto agli ultimi tre giorni molto conflittuali, molto agitati. Il fatto di avere un buon oroscopo, e soprattutto in vista dei prossimi mesi un grande cielo, è davvero importante per chi vuole trovare una nuova emozione. Cerchi un nuovo stile di vita! Avere diversi pianeti attivi è di per sé indice di fortuna, però bisogna stare attenti a non fare confusione, perché quando ci sono tanti stimoli bisogna scegliere solo le cose più utili. Invito soprattutto chi ha due storie in ballo a evitare conflitti inutili, a fare le scelte più appropriate.

Capricorno Sono giornate agitate perché gli impegni non mancano e devi sempre lottare contro chi vorrebbe che tu cadessi in contraddizioni (costui non avrà speranze). In amore c’è anche chi potrebbe mostrare il proprio disappunto. Più che parlare di problemi gravi, in questo momento le coppie di lunga data devono affrontare una sorta di rinnovamento. Prima di dire stop o di sbattere la porta e andarsene, conviene riflettere, perché quello che non si sblocca in questo mese di gennaio si potrebbe risolvere a febbraio quando Venere sarà in aspetto migliore. No a complicazioni inutili! Va meglio però domani…

Acquario In questi giorni devi curare un po’ di più la forma fisica: il fatto di scappare da una parte all’altra della città senza sosta, di saltare qualche pasto, oppure di vivere un po’ tutto troppo con ansia, crea dei problemi, e queste giornate sono un po’ particolari da questo punto di vista. Voglio ricordare che ci sono degli elementi di disagio che in qualche modo regalano ansia, forse sgradite presenze sul lavoro. Nei rapporti d’amore ci vuole un po’ di pazienza. È un periodo da tenere sotto controllo perché l’irruenza sarà protagonista al posto della ragione!