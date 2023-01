Sanremo 2023: Will “Il mio brano vuole essere anche uno slogan”

“Stupido è un brano in cui tutti si possono ritrovare – ha dichiarato Will, protagonista del prossimo Festival di Sanremo 2023 – a molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di sentirsi stupidi, facendo delle cose stupide anche per amore. Il tema principale di stupido ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale. Il brano racconta di storie e intrecci d’amore in cui ci siamo persi e ritrovati, quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire “piccolo” e in altri ti fa sentire un “gigante”.

Dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”, Will sarà grande protagonista dal prossimo 7 Febbraio al Festival di Sanremo 2023 e presenterà il brano “Stupido”.

Il giovane artista si prepara a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell’Ariston tra i Big della canzone italiana. Will al secolo William Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea, una vera e propria icona che a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della sua musica e delle sue parole.