Madreperla: esce il nuovo disco di Guè

La pubblicazione di Madreperla, il nuovo album di studio di Guè è accompagnata dal primo singolo estratto dal titolo Mollami Pt. 2 , in radio da oggi venerdì 13 gennaio, lo stesso giorno della release del nuovo progetto.

Mollami Pt. 2 (Mollami Pt 2 fa seguito ad uno dei brani più iconici di Guè, “Mollami” appunto, contenuta nell’album Vero del 2015 e diventata un vero e priorio culto per la scena) è un dichiarato omaggio a una delle tracce dancehall più famose al mondo, Here Comes the Hotstepper di Ini Kamoze, che Gué reinterpreta alla sua maniera.

Prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena a cui Guè è legato da un rapporto ventennale di stima e amicizia, Madreperla arriva ad appena 13 mesi dal precedente Gvesus (certificato doppio disco di platino). Per la prima volta Guè e Bassi Maestro, dopo aver in passato già collaborato insieme, uniscono le forze per un progetto così ampio e complesso.

In un trailer apparso sui social, sono stati svelati i nomi dei featuring di Madreperla che vanno dal king Marracash, ad artisti che hanno saputo segnare il rinnovamento della musica italiana con il rap e l’urban come Sfera Ebbasta, Mahmood, Rkomi, Massimo Pericolo, alle nuove leve più interessanti del panorama Paky, Anna, Napoleone oltre che un’incursione nel rap di culto da oltreoceano Benny the Butcher, membro del collettivo hip hop Griselda, considerato alfiere della rinascita del rap newyorkese.

TRACKLIST DI “MADREPERLA”

Di seguito, ecco la scaletta ufficiale del nuovo album di Guè: