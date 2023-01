Incinta e vittima di cyberbullismo: “stavo per perdere il bambino”

CYBERBULLISMO: L’influencer Mariagrazia Imperatrice, che sui social conta oltre 430mila follower e 30 milioni di visualizzazioni è stata vittima di cyberbullismo.

“Incinta di 5 mesi e vittima di cyberbullismo, con insulti e allusioni sul web, sono stata male e ho rischiato di perdere il bimbo. Ora basta, sono pronta a denunciare”, ha detto la napoletana residente a Londra.

Spesso protagonista di video insieme a Nonna Margherita, nonnina star di Facebook molto amata sui social ed è proprio in uno di questi, a Natale, ha rivelato alla sua nonnina di aspettare un bimbo da 5 mesi.

La notizia, secondo quanto riporta Fanpage, ha scatenato tantissimi commenti negativi sul mondo dei social, che in alcuni casi, secondo Mariagrazia Imperatrice, “sarebbero andati oltre, trascendendo in insulti e volgarità che l’hanno profondamente ferita e le hanno procurato uno stato di ansia, particolarmente pericoloso per le condizioni in cui si trova”.

La ragazza ha sporto quindi querela. Tra i tanti, c’è anche chi ha messo in dubbio la gravidanza e chi ha scritto in modo allusivo “Poi ci sarà la perdita del cuscino che sono sicura che è quello che si è messa”.

La giovane è stata male, tanto da dover ricorrere alle cure mediche, durante le feste di Natale, trasportata a fine anno all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, in stato di agitazione, dove sono state controllate le condizioni di salute del feto. E poi ancora all’Ospedale Cardarelli.

Tornata a casa, si è affidata al suo specialista di fiducia.

Leggi anche: Cyberbullismo: parla la madre di Mattia, suicida 15enne