Meloni FdI la leadership dominante tra i partiti

La leadership con Giorgia Meloni e FdI risulta ancora la favorita nonostante i vari problemi che sono intervenuti in materia di rincaro dei carburanti, come indagini, fiamme gialle e accise. Previsto proprio nella giornata di ieri l’incontro del Consiglio dei Ministri per discutere della vicenda. Il leader Salvini sostiene che gli aumenti sul carburante siano dovuti all’operato dei “furbi” che hanno fatto lievitare i prezzi.

Un sondaggio ha poi rivelato quali partiti italiani risultano favoriti e tra questi ai primi posti ci sono FdI e M5S. FdI rispetto alla rilevazione del 19 dicembre è salito da 30,6 a 31,3% pari ad una crescita dello 0,7%.

Anche il M5S risale dello 0,3% per raggiungere quota 17,7% sulle intenzioni di voto, mentre in discesa ci sono PD, Lega ed Azione Italia Viva perdendo rispettivamente lo -0,7%,, -0,5% e -0,3% e raggiungendo il PD il 14,0% rispetto alle stime del 19 dicembre e l’8,5% il 7,5% Lega ed A. Italia Viva. In risalita anche Forza Italia con un +0,8% raggiungendo il 6,9%, mentre Sinistra Italiana scende del -0,3% raggiungendo il 3,7%. +EU risale dello 0,2% raggiungendo il 3,0%, Italexit fermo al 2,2%, Unità Popolare scende del -0,2%, posizionandosi all’1,6% e Noi Moderati sale dello 0,2% raggiungendo quota 1,1%.