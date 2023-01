Ancelotti: “Io e Gattuso abbiamo avuto problemi”

Sono stati due simboli del Milan vincente degli anni 2000: Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, il primo in panchina e l’altro in mezzo al campo, hanno condiviso gli ultimi grandissimi successi in Europa dei rossoneri. Ora, entrambi sono allenatori di due squadre prestigiose: Don Carlos è un leggenda del Real Madrid, mentre Ringhio è ripartito dal Valencia. I due si daranno battaglia nella semifinale della Supercoppa di Spagna in programma a Riad. Un idillio che sembra essere terminato negli scorsi anni con Ancelotti che ci ha tenuto a svelare in conferenza stampa di avere passato “momenti molto belli”, con Rino ma poi “il rapporto non è sempre stato buono, perché si sono stati alcuni problemi personali”. Il fatto sembra riferirsi al passaggio di consegne sulla panchina del Napoli. Nella successiva conferenza stampa, Ringhio ha poi fatto chiarezza: “Ancelotti sa che ho molta stima nei suoi confronti, sia a livello umano, sia calcistico. I problemi fra noi sono stati a livello lavorativo, ma per me resta uno dei migliori allenatori del mondo. Tutto accadde quando lui allenava il Napoli, a dicembre arrivai io e la stampa cominciò a dire che la squadra stava male fisicamente. Il problema é nato da questo, personalmente nutro grandissimo rispetto per Carlo”. Chissà come finirà la sfida tra i due.