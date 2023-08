Napoli: offerta di lavoro indecente di una pizzeria ai rider

di Antonio Jr. Orrico

Una vera e propria presa in giro, si potrebbe pensare. Invece è tutto tragicamente vero. Uno dei pericoli maggiori che si profilavano all’orizzonte, nei mesi in cui si discuteva dell’abolizione del Reddito di cittadinanza, era quello della ricomparsa delle offerte di lavoro indecenti. Ed ecco che il rischio diventa realtà. In un gruppo Facebook, infatti, è comparso l’annuncio di una pizzeria di Napoli, che cerca un rider a meno di 4 € l’ora, naturalmente “in nero”.

Sei giorni a settimana, nove ore e trenta di lavoro al giorno. Un’offerta a dir poco insostenibile, la cui foto dell’annuncio è stata rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, di Verdi E Sinistra. Sotto al suo post, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, sono comparsi diverse centinaia di commenti. Inutile dire che il sentimento principale è l’indignazione: in tanti si augurano che nessuno accetti un’offerta di lavoro definita “miserabile”. Altri, invece, con fare ovviamente scherzoso, sottolineano come l’offerta comprenda anche il pranzo e la cena inclusi per i futuri dipendenti di Napoli, definendola a questo punto “vantaggiosa”.

Un’offerta di lavoro che, purtroppo, è stata avallata anche dalla scomparsa del reddito di cittadinanza, e che quindi si deve ad un altro scempio del Governo. Una proposta che fa il palo a quella, arrivata pochi giorni fa, da Starbucks. Il franchise, infatti, aprirà all’interno della Galleria Umberto I, nel cuore della città. In vista dell’imminente apertura, Starbucks ha pubblicato alcune offerte di lavoro per entrare a far parte dello staff del nuovo store napoletano.

