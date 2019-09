Una doppietta di Dries Mertens decide Napoli-Sampdoria: termina 2-0 per i partenopei. Di Francesco al terzo ko consecutivo

Al San Paolo, Napoli-Sampdoria termina 2-0 per la squadra allenata da Carlo Ancelotti che, dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro la Juventus, torna al successo e giunge al meglio all’importante sfida di martedì contro il Liverpool in Champions League. Decide una doppietta di Dries Mertens.

L’uomo più in forma di questo avvio di stagione della club partenopeo, prende per mano la squadra e la riporta al successo. L’attaccante belga sblocca il match al 13′ correggendo in porta un cross rasoterra di Di Lorenzo dalla destra.

Il raddoppio arriva al 67′, quando sfrutta bene un assist di Llorente (entrato due minuti prima) e grazie anche ad una deviazione di Ferrari che indirizza la palla in fondo al sacco. In un primo momento, l’assistente segnala un fuorigioco dell’attaccante spagnolo ma il VAR concede la rete al Napoli ed il popolo azzurro esulta.

Il numero 14, nel primo tempo, aveva sfiorato il bis ma la traversa aveva detto di no ad una conclusione spettacolare di destro. La Samp, alla terza sconfitta consecutiva, recrimina per aver mancato il pareggio, proprio dopo la traversa di Mertens: l’occasione più ghiotta l’ha avuta Rigoni ma il neo-acquisto si è fatto murare da un grande Meret, uno dei migliori in campo.

Per Di Francesco molto da lavorare e panchina già bollente: sarà fondamentale invertire la rotta per cancellare il numero 0 in classifica dopo 270 minuti. Invece Ancelotti può sorridere: la squadra c’è ed è già pronta per affrontare i Campioni d’Europa martedì.

Napoli-Sampdoria 2-0: il tabellino

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas (75′ Insigne), Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (65′ Llorente), Mertens (80′ Younes). – All.: Carlo Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Regini (66′ Leris), Murillo, Ferrari; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari (68′ Gabbiadini); Quagliarella, Rigoni (79′ Depaoli). – All.: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Marcatori: 13′, 67′ Mertens (N)

Ammoniti: Maksimovic, Fabian Ruiz (N) Ferrari, Caprari (S).

