Nasce l’Alfabeto della Gentilezza: Un Nuovo Strumento contro Bullismo e Cyberbullismo

di Angela De Angelis

Un nuovo alfabeto della gentilezza è stato lanciato per contrastare il bullismo e il cyberbullismo, arricchendo l’iniziativa Costruiamo Gentilezza, nata un anno fa. Questo progetto, che ha l’obiettivo di promuovere valori positivi tra i giovani e gli adulti, si espande con due alfabeti speciali, uno dedicato alla gentilezza e uno pensato specificamente per combattere i fenomeni del bullismo, sia online che offline.

Gli Ideatori dell’Alfabeto della Gentilezza

L’alfabeto della gentilezza per gli adulti è stato ideato da Gaia Simonetti, giornalista, CSR Communication Manager e ambasciatrice del progetto Costruiamo Gentilezza. Simonetti, premiata con il riconoscimento “Nostalgia di Futuro 2022”, ha creato questo alfabeto con l’obiettivo di alimentare la gentilezza attraverso parole associate a ciascuna lettera. L’idea è nata dai percorsi di educazione alla gentilezza promossi nelle scuole e nel mondo dello sport, e si propone di rendere la gentilezza una pratica quotidiana, stimolando il rispetto e la cura nelle relazioni interpersonali.

Il secondo alfabeto, invece, è dedicato specificamente al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ideato da Andrea Cartotto, docente e ambasciatore di Costruiamo Gentilezza, questo alfabeto vuole sensibilizzare i giovani sull’importanza di adottare comportamenti corretti online e offline, promuovendo una cultura del rispetto anche nel mondo digitale.

L’Alfabeto contro Bullismo e Cyberbullismo

Andrea Cartotto, da tempo impegnato nel campo dell’educazione digitale, ha sviluppato l’alfabeto per affrontare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Cartotto, che ha anche ideato il progetto nazionale “Il Galateo di Mister e Miss Internet”, ha sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni e gli adulti sul corretto utilizzo della rete e sul rispetto della privacy.

“Il lavoro da fare è ancora tanto, soprattutto per educare gli adulti e i minori riguardo alla riservatezza e al comportamento online. È importante ricordare che, anche dietro a uno schermo, non si è mai anonimi e non si ha il diritto di ferire gli altri”, ha affermato Cartotto.

La Gentilezza Come Impegno Quotidiano

Gaia Simonetti ha spiegato che l’alfabeto della gentilezza nasce con l’intento di diffondere parole che possano far stare bene sia chi le scrive che chi le riceve. Ogni lettera dell’alfabeto è legata a una parola gentile, con l’obiettivo di ringraziare e rendere omaggio a persone care, come i nonni, e di coltivare gesti di attenzione e cura verso il prossimo.

L’alfabeto della gentilezza diventa così uno strumento di educazione e sensibilizzazione, capace di influenzare positivamente la vita quotidiana, le relazioni sociali e il modo in cui ci rapportiamo agli altri, sia nel mondo reale che in quello digitale.

Conclusione

L’iniziativa dell’Alfabeto della Gentilezza rappresenta un passo concreto nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, utilizzando parole positive e gesti semplici per creare un impatto duraturo. Attraverso l’educazione alla gentilezza e al rispetto, si spera di costruire una società più empatica e consapevole, capace di prevenire e contrastare la violenza, in ogni sua forma.