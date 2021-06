Scopri tutti i vincitori della 75esima edizione dei Nastri d’Argento. A “Le sorelle Macaluso” sono andati ben cinque premi

Un’edizione spudoratamente femminile. Dopo che “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli si era aggiudicato il Film dell’Anno, “Le Sorelle Macaluso” di Emma Dante ha ottenuto ben cinque premi (tra cui film, regia e produzione).

Grande trionfo anche per “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”. Il film di Sydney Sibilia sbanca in quattro categorie, tra cui miglior attore di commedia per l’interpretazione di Elio Germano. Inoltre, Pietro Castellitto con “I Predatori” si è portato a casa il Nastro come regista esordiente.

A Francesco Bruni (“Cosa sarà”) è andato il premio come miglior sceneggiatura scritta insieme a Kim Rossi Stuart. Quest’ultimo si è aggiudicato anche il premio come miglior attore protagonista. Teresa Saponangelo (“Il buco in testa” di Antonio Capuano) è stata indicata come miglior attrice. Per la commedia, hanno brillato Miriam Leone (“L’amore a domicilio”) e Valentina Lodovini (“10 giorni con Babbo Natale”).

Tutti i premi

Miglior film: Le sorelle Macaluso di Emma Dante

Miglior regia: Le sorelle Macaluso di Emma Dante

Miglior regista esordiente: Pietro Castellitto per I predatori

Migliore commedia: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia

Miglior soggetto: Padrenostro di Claudio Noce e Enrico Audenino

Miglior sceneggiatura: Cosa sarà di Francesco Bruni con la collaborazione di Kim Rossi Stuart

Miglior attrice protagonista: Teresa Saponangelo in Il buco in testa

Miglior attore protagonista: Kim Rossi Stuart in Cosa sarà

Miglior attrice non protagonista: Sara Serraiocco in Non odiare

Miglior attore non protagonista: Massimo Popolizio in I predatori

Miglior attrice – commedia: ex equo Miriam Leone in L’amore a domicilio e Valentina Lodovini in 10 giorni con Babbo Natale

Miglior attore – commedia: Elio Germano in L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior fotografia: Daniele Ciprì, Il cattivo poeta

Migliori costumi: Andrea Cavalletto, Il cattivo poeta

Migliore scenografia: Tonino Zera, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior montaggio: Benni Atria, Le sorelle Macaluso

Miglior sonoro: Gianluca Costamagna, Le sorelle Macaluso

Miglior casting director: alla pari Francesca Borromeo per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Federica Baglioni per Caroselllo Carosone

Miglior colonna sonora: Stefano Bollani per Caroselllo Carosone

Miglior canzone originale: Io sì (Seen) di Laura Pausini (co-autore Niccolò Agliardi) per La vita davanti a sé