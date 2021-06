La nona edizione di Temptation Island partirà il 30 giugno. Conosciamo i 25 single del reality condotto da Filippo Bisciglia

Siete pronti alla nona edizione di Temptation Island?

Il reality show infiammerà l’estate a partire dal 30 giugno, in prima serata, su Canale 5. Sei coppie attraverso “il viaggio dei sentimenti” e sempre Filippo Bisciglia al timone. A mettere in difficoltà l’amore dei protagonisti sono in arrivo 25 single: 12 tentatrici e 13 tentatori. Conosciamoli meglio.

Temptation Island : le tentatrici

Sono 12 le single che figureranno nella nuova edizione di Temptation. La prima si chiama Carlotta: romana, 34 anni, specializzata nel campo estetico elettromedicale. Al suo fianco Vincenza, venticinquenne originaria di Vallo della Lucania (Salerno). La campana è insegnante di danza e coreografa. Da Somma Vesuviana (Napoli), invece, arriva la fotomodella 20enne Anastasia, appassionata di ginnastica artistica. Napoletana è anche Gabriella, studentessa di 25 anni in scienze motorie. Di tre anni più piccola, Angelica: nata a Mirano (Venezia); dopo aver praticato danza classica per dieci anni, fa la modella.

Giuly, romana 33enne, è laureata in ingegneria civile. Lucrezia, invece, è un hostess milanese di 23 anni che ama la natura ed il suo cane. Parentela importante per Tania, figlia di un ex calciatore di serie A. La ragazza di 27 anni è nata a Piedimonte Matese (Caserta) e fa la commessa in un negozio di abbigliamento.

Federica, 25 anni di catanese, è una libera professionista. Coltiva la passione per il mondo fantasy in generale e parla tre lingue: inglese, spagnolo e francese. Rita è un’estetista. Ha 28 anni e viene Ceglie Messapica (Brindisi). Ha studiato a Parigi e in America. Infine Giulia e Gabry. La prima ha 25 anni, è romana; adora l’equitazione ed è laureata in ingegneria civile ed edile. La seconda è una hostess per eventi; la 29enne, di Napoli, ama la meditazione.

I tentatori

Sono 13 i single uomini. Luke è di Bologna e ha 31 anni; nella vita fa il responsabile commerciale. Luca (26 anni) è nato a Riccione, è laureato in scienze motorie, e svolge il lavoro di personal trainer. Luciano, 27 anni di Napoli, fa il modello, ma è anche operatore antincendio in autostrada. Ha una bambina di tre anni. Davide è un impiegato, viene da La Spezia, ha 27 anni e sta lavorando al suo primo romanzo. Il calciatore Angelo (26 anni) è residente a Salerno; il suo sogno è quello di aprire una scuola calcio o un asilo nido.

Alessandro , 25 anni, è un imprenditore di Vercelli. Da cinque anni ha rilevato l’azienda della sua famiglia. Alessio (37 anni), romano, è proprietario di un locale, ma è anche laureato in giurisprudenza, titolo che gli permette di occuparsi di consulenza legale civile. L’agente di commercio Samuele, romano, 28 anni, effettua formazione per venditori. Luchino, 31 anni, è un geometra di Ascoli Piceno. Il suo desiderio sarebbe diventare vigile del fuoco, lavoro di suo padre.

Giuseppe (32 anni) è un dentista di Napoli. Sa parlare quattro lingue ed è in procinto di aprire uno studio odontoiatrico a Milano. Il personal trainer e modello Manuel (25 anni, Roma) ha giocato a calcio a livello dilettantistico. Salvatore, 32 anni, originario di Caserta, è proprietario di una holding che fornisce servizi. E’ papà di un bambino nove anni. A chiudere il cerchio Marco, 26 anni da Cesenatico. Di professione fa il modello; tra i suoi hobby lo sci e il wakeboard.