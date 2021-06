L’Uefa fa chiarezza sul divieto di illuminare l’Allianz Arena con i colori arcobaleno: “Per noi non è un simbolo politico, ma ad esserlo era la richiesta”

“La UEFA oggi è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno. L’arcobaleno è un simbolo che promuove tutto ciò in cui crediamo – una società più giusta ed egualitaria, tollerante verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, credo o genere. Alcune persone hanno interpretato come una scelta ‘politica’ la decisione della UEFA di rifiutare la richiesta della città di Monaco di Baviera di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell’arcobaleno per una partita di EURO 2020.

Al contrario, è stata la richiesta a essere politica poiché legata alla presenza della nazionale ungherese nello stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per la UEFA, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società migliore e inclusiva”.

Con questo comunicato l’Uefa cerca di fare chiarezza sul divieto di colorare l’Allianz Arena per la partita di questa sera tra Germania e Ungheria. Intanto numerose società si sono schierate in difesa della categoria LGBT+ pubblicando il loro stemma con i colori arcobaleno: dalla Juventus, al Milan, per arrivare al Barcellona, al Bayer Leverkusen e all’Ajax.