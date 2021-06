Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca sono le tre squadre del Gruppo D qualificate agli ottavi di finale di Euro 2020. Scozia eliminata

Tutto come previsto nel Gruppo D di Euro 2020. L’Inghilterra supera la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale come prima nel girone. A Glasgow la Croazia ne fa tre alla Scozia e passa come seconda per aver segnato un gol in più della Repubblica Ceca, che passa come terza.

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1

Inglesi subito pericolosi con Sterling che tenta di scavalcare Vaclik con un pallonetto, ma la palla si ferma sul palo. L’attaccante del City si riscatta pochi minuti dopo, spingendo in rete un traversone di Grealish. Dopo alcuni minuti di sbandamento, la Repubblica Ceca reagisce e sfiora il pareggio con Soucek. Dall’altra parte Vaclik evita il raddoppio di Kane. Nella ripresa l’Inghilterra amministra il vantaggio e si qualifica come prima.

Croazia-Scozia 3-1

Gli scozzesi fanno la partita nei primi minuti, e sfiorano la rete in un paio di occasioni. A passare in vantaggio però è la Croazia, che trova la rete con Vlasic, abile a battere in rete con due difensori a marcarlo. Prima dell’intervallo la Scozia trova il pareggio con McGregor, che raccoglie il pallone al limite dell’area e lo scarica sul primo palo. Nella ripresa sale in cattedra Modric, che riporta in vantaggio i croati con uno splendido esterno destro da fuori area che si infila sotto alla traversa. A poco più di 10′ dalla fine la Croazia chiude la partita con Perisic, che di testa anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Classifica del Gruppo D

INGHILTERRA 7

CROAZIA 4

REPUBBLICA CECA 4

SCOZIA 1