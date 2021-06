Finisce 0-0 il derby della Gran Bretagna tra Inghilterra e Scozia, valido per il Gruppo D di Euro 2020. Inglesi primi a pari punti con la Repubblica Ceca

Finisce a reti bianche il 115° incontro della storia tra Inghilterra-Scozia. A Wembley gli scozzesi strappano un preziosissimo pareggio che li tiene ancora in corsa nel Gruppo D, dove adesso al comando ci sono Inghilterra e Repubblica Ceca a pari merito.

La partita

Partita vivace fin dai primi minuti, con la Scozia che aggredisce i difensori inglesi per costringerli ad accelerare la giocata. Gli inglesi faticano a costruire azioni da rete, ma si rendono pericolosi sui calci piazzati. Su uno di questi Stones salta più in alto di tutti e colpisce di testa, ma la palla si ferma sul palo. Gli scozzesi rispondono colpo su colpo, e al 30° O’Donnell sfiora la rete con un gran sinistro al volo su cui Pickford si supera e manda in angolo.

Ad inizio ripresa l’Inghilterra preme sull’acceleratore e sfiora il vantaggio in diverse occasioni. Foden viene anticipato in area dalla difesa, Marshall nega la rete a Mount con un’ottima parata. La Scozia risponde con una girata in area di Dyken che viene salvata da James sulla linea. Il tempo passa, e Southgate manda in campo forze fresche, con Grealish e Rashford al posto di Foden e Rashford.

A rendersi pericolosa però è la Scozia, che al 78° ha una buona occasione con Adams, che calcia al volo di sinistro ma manda la palla fuori. Finisce 0-0.

Inghilterra Scozia 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Mount, Foden (63° Grealish); Kane (74° Rashford). Ct: Southgate

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Tierney, Hanley, McTominay; Robertson, McGregor, Gilmour (76° Armstrong), McGinn, O’Donnell; Adams (86° Nisbet), Dykes. Ct: Clarke.

AMMONITI: McGinn (S), O’Donnell (S)