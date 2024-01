Nato: nel 2024 la più grande esercitazione degli ultimi decenni

di Rita Milione

Nel 2024 sarà effettuata la più grande esercitazione Nato degli ultimi decenni”, con forze provenienti da tutti i 31 alleati e della Svezia e sarà basata sui nuovi piani di difesa dell’Alleanza. Finalmente, la Nato ha ufficialmente deciso di svolgerne due, dando seguito a una strategia annunciata a giugno scorso.

“Steadfast Defender dimostrerà la nostra capacità di dispiegare rapidamente forze dal Nord America e da altre parti dell’Alleanza per rafforzare la difesa dell’Europa”, ha dichiarato un portavoce della Nato. “Steadfast Defender 2024 sarà una chiara dimostrazione della nostra unità e forza transatlantica e della nostra determinazione a continuare a fare tutto ciò che è necessario per proteggerci reciprocamente, per proteggere i nostri valori e l’ordine internazionale basato sulle regole”, ha aggiunto il portavoce. “Le esercitazioni della Nato sono difensive, trasparenti e proporzionate e sono condotte nel pieno rispetto dei nostri obblighi internazionali”, ha poi concluso.

A Steadfast Defender seguirà poi Nordic Response, definito dalla Norvegia come “un proseguimento naturale” dell’esercitazione dei record della Nato. Nordic Response avrà il suo punto focale “nel nord della Norvegia, della Svezia e della Finlandia, nonché nelle corrispondenti aree aeree e marittime”, con la partecipazione prevista di 20mila uomini provenienti da 14 Paesi alleati. War games, insomma, chiaramente rivolti alla Russia.