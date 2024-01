Nettuno non è blu: qual è il vero colore del pianeta?

di Rita Milione

Nettuno è l’ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare partendo dal Sole. Si tratta del quarto pianeta più grande, considerando il suo diametro, e il terzo se si considera la sua massa. Ha 17 volte la massa della Terra ed è leggermente più massiccio del suo quasi-gemello Urano, la cui massa è uguale a 15 masse terrestri, ma è meno denso rispetto a al vicino. Il nome del pianeta è dedicato al dio romano del mare.

Lo studio

Un nuovo studio ha dimostrato che Urano e Nettuno hanno colori molto simili, quindi non è affatto blu intenso, come lo abbiamo sempre visto sui libri astronomia. Sfogliando un qualsiasi manuale di astronomia, infatti, i due giganti di ghiaccio del Sistema solare vengono presentati con tonalità assai differenti: Urano è caratterizzato da una via di mezzo tra un ciano pallido e un’affascinante acquamarina, invece Nettuno ha una tonalità blu molto intensa.

A determinare il vero colore di Nettuno è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati britannici del Dipartimento di Fisica dell’Università di Oxford, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di altri istituti. Grazie a questo studio, si è scoperto che il colore del pianeta Nettuno non è blu profondo ma un ciano pallido simile a quello di Urano, ma un po’ più blu.