Incidenti stradali, Campania all’ottavo posto: Salerno prima

di Antonio Jr. Orrico

Uno studio accurato, dal quale emergono dati preoccupanti. Secondo l’elaborazione fornita dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati Istat, infatti, nel 2022 in Campania ci sono stati ben 9.821 incidenti stradali. Una percentuale in salita del 9% rispetto al 2021. Proprio in virtù di questa nuova ricerca, la Regione è salita all’8° posto in assoluto in Italia. Ma se si confronta il dato con la popolazione, la regione è al 17° posto con 175,1 incidenti ogni 100mila residenti.

Dal punto di vista provinciale, all’interno della Regione stessa, Napoli è in possesso della percentuale di incidenti stradali maggiore. Il capoluogo, infatti, è primo per numero di incidenti (5.113), mentre in relazione alla popolazione in testa c’è Salerno (242,2 incidenti ogni 100mila residenti). Seguono Napoli (171,6), Caserta (151,8), Avellino (116,8) e Benevento (112,9).

Come riportato oggi dal quotidiano “Le Cronache“, il tema della sicurezza è dunque prioritario. Il nuovo codice stradale prevede, tra gli altri, l’inasprimento delle sanzioni per l’utilizzo del cellulare alla guida o per chi consuma alcol. Delle misure che mirano soprattutto a limitare questi numeri in ascesa e ad invertire il loro trend.

Secondo gli utenti, però, per ridurre il numero d’incidenti stradali, non bisogna “lavorare” solo sui comportamenti errati, ma è fondamentale migliorare lo stato delle strade, giudicato negativamente da oltre metà degli intervistati. Insomma, il lavoro da effettuare per non avere più difficoltà all’interno della Campania è ancora molto.