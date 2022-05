Nina Zilli e la sua “Munsta”: un singolo di trasformazione

Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale, su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica Munsta, il nuovo singolo di Nina Zilli. Un ritorno attesissimo che segna l’inizio della primavera in musica di una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana.

Munsta, in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e disponibile in pre- save al seguente link inaugura una Nina Zilli come non l’abbiamo mai vista. É tempo di trasformazione, di rinnovamento, è tempo di una Nina rinnovata frizzante e piena di colori.

L’ispirazione nasce da una vecchia puntata dei Munsters una serie tv, pre Famiglia Adams, caratterizzata da una colonna sonora surf strumentale. “Il brano ci invita a riflettere sul tema della trasformazione, un processo naturale che fa parte di quella ‘metamorforsi’ che prima poi interessa ognuno di noi.” spiega l’artista.

Un singolo di impatto

Scritta, arrangiata e prodotta dalla stessa Zilli insieme a Danti, Munsta è un singolo di grande impatto che ben rispecchia l’evoluzione in corsa di Nina. L’ascoltatore viene infatti catapultato all’interno di un universo di creatività, contraddistinto da molteplici sfumature, mille bolle blu, e da incantevoli farfalle. A fare da cornice a queste fascinose atmosfere, interviene una melodia folgorante, dal ritmo elettrizzante e in costante levare. Rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti.

Cambiare per migliorarsi

“Giorno dopo giorno cambiamo, mutiamo, cresciamo, sia nel corpo che nello spirito. L’evoluzione è parte imprescindibile del ciclo naturale, ci piace l’idea di sentirci sempre uguali, fedeli a noi stessi, ma spesso sentiamo l’esigenza e il desiderio continuo di cambiare” racconta Nina Zilli. “Cambiare per migliorarsi, lavorare su sé stessi per sentirsi migliori, facendo combaciare l’immagine che gli altri hanno di noi con quello che siamo realmente è un passo importante nelle nostre vite”.

Purtroppo c’è anche chi non è disposto a cedere a questa naturale evoluzione, non a caso attraverso il testo, l’artista pone l’accento anche su questo aspetto. “Un’altra cosa che non cambia mai è l’erba cattiva. Rimane sempre là, sempre pronta a prendere il sopravvento“.

Munsta: manifesto di trasformazione

Munsta si erge a tutti gli effetti quale manifesto di trasformazione, intesa come mutamento necessario. In questa spirale continua, importante è conservare intatta l’essenza del sé, come spiega la stessa Nina Zilli. “Quello che importa davvero è vivere secondo le nostre regole, rimanere fedeli a sé stessi anche nel mutamento, accettare i cambiamenti e accettarsi, meglio un giorno “buono” da farfalla, dopo una vita passata nel bozzolo, piuttosto che un giorno o una vita intera da erba cattiva”.

Attraverso Munsta Nina apre così ancora una volta il suo cuore e la sua anima al pubblico, donandosi attraverso una poliedricità estrema, ma mai sfacciata. Il nuovo singolo incarna perfettamente l’indole positiva ed energica della Zilla, senza lasciare mai nemmeno per un attimo in secondo piano la canzone d’autore.