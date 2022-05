Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 5 Maggio 2022: Bilancia pensierosa

Ariete Le stelle dell’Ariete sono sempre un po’ contraddittorie perché è un momento in cui si possono fare delle cose importanti anche se c’è qualche conto da saldare, lo sanno bene quelli che hanno una causa aperta. Ci sono anche coloro che non si sono ripresi da un amore finito e quelli che non sono stati sereni ma tutto può migliorare nel corso del mese di Maggio. In giornate come quella di oggi potreste ritrovarvi a combattere un pochino di più.

Toro Ci sono delle soddisfazioni che possono riguardare il lavoro e il contatto con gli altri, potreste essere anche molto contenti di lavorare con un’altra persona del vostro stesso segno zodiacale. I rapporti con il segno del Leone sono un pochino contrastati, con l’Acquario ci sono delle cose da capire e spiegare e in generale questo è un cielo che permette di prendervi delle piccole o grandi soddisfazioni, soprattutto nei confronti di qualcuno che vi aveva messo da parte.

Gemelli Questa è l’ultima settimana di tensione vera, poi non ci saranno giornate particolarmente complesse però già dalla prossima settimana si avrà una visione del futuro molto più lineare. Molti problemi recenti potrebbero essere nati proprio perché c’è stata una certa lentezza in tutto o una carenza nell’avere una visione chiara del futuro e in amore questo ha pesato.

Cancro Le emozioni devono vincere! Il cuore deve avere ragione su tutto, un cuore un po’ bistrattato, forse maltrattato nel passato. E’ arrivato il momento di sanare qualche ferita interiore, sarà bene occupare la mente in maniera positiva anche attraverso una sorta di riflessione profonda. Tutto quello che non è andato bene va dimenticato, soluzioni in arrivo.

Leone Iniziate a godere subito dell’effetto di Venere che non riesce ancora a mettere a posto questioni di soldi ma porta quanto meno il sentore di essere più amati. Non è detto che in questi giorni tutto sia così semplice ma è chiaro che il destino è segnato in positivo per il futuro e questa volta si intravede un orizzonte che permette di realizzare molto. L’amore torna protagonista.

Vergine Per il segno della Vergine queste sono delle stelle che dovrebbero aiutare a dimenticare lo stress maturato negli ultimi tempi, per fortuna Giove non sarà più opposto tra pochi giorni. L’astrologo consiglia a tutti i nati del segno di sanare l’aspetto emotivo della propria vita.

Bilancia La Bilancia in questi giorni è molto pensierosa, a volte cadete vittima di una certa ansia e questi due giorni sono legati ad una certa difficoltà nel capire cosa sta accadendo nella propria vita. In questi giorni potreste fare delle scelte azzardate, drastiche, ma sarebbe meglio l’equilibrio e non la spinta delle emozioni negative.

Scorpione C’è qualcosa di bello in arrivo, cercate di recuperare sentimenti forti e infatti giovedì, venerdì e sabato sono tre giornate che mettono in vista i sentimenti o vi mettono di fronte a delle scelte che saranno importanti anche per il futuro. Adesso avete una vitalità fortissima e una grande voglia di dire ciò che pensate.

Sagittario Si sa che da Maggio si torna in pista, dal 10 Maggio in poi di più ma a volte sembra difficile aspettare, molte cose cambieranno e ci saranno delle graduali novità. Oggi vi sentiti però un po’ stanchi, fiacchi, per cui il consiglio dell’astrologo è quello di fare poco. In amore non volete più sottostare a situazioni che non gradite.

Capricorno Oggi la Luna è opposta e questo può indicare un affaticamento nei confronti di tutto quello che state vivendo, c’è una certa tendenza, anche giustificata dai fatti, nel vedere tutto in maniera un po’ ostile. E’ come se doveste cercare di dipanare una matassa, forse oggi non sarà tutto facile e il rischio di ritrovarsi qualcuno contro c’è. Fate le cose con calma, il Sole favorevole aiuta nelle scelte.

Acquario Bisogna essere un pochino più concreti come suggerisce Saturno nel segno da molti mesi. Volete cambiare ma non sapete da dove partire o ci sono ancora troppi nodi da sciogliere, certo è che in questa giornata potreste sentirvi un po’ nervosi. Se c’è una storia che non va cercate di parlare con chiarezza.