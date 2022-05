Real Madrid-Manchester City: le probabili formazioni del match

All’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid va finalmente in scena il match di ritorno valido per la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. All’andata gli inglesi sono riusciti a spuntarla per 4-3 al termine di un match combattuto ed aperto fino alla fine. In Spagna il copione della gara sarà diverso. I padroni di casa, dopo aver vinto il campionato sotto la sapiente guida di Don Carlo Ancelotti, faranno di tutto per conquistare l’accesso alla tanto agognata finale allo Stadio Saint Denis di Parigi sabato 28 maggio. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon Prime Video a partire dalle ore 21:00. A dirigere il match l’arbitro italiano Orsato.

QUI REAL MADRID – Ancelotti stravolge un po’ la formazione in vista della gara contro il Manchester City. Courtois inamovibile tra i pali. La line difensiva dovrebbe essere composta da Carvajal, Nacho, Militao e Mendy. Modric, Casemiro e Kroos formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Valverde, Benzema e Vinicius si occuperanno di impensierire la difesa inglese.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola contro il Real Madrid schiera Ederson in porta. In difesa Cancelo e Zinchenko agiranno come terzini, mentre la coppia centrale sarà composta da Dias e Laporte. Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne formeranno il centrocampo, mentre il tridente offensivo vedrà titolari Mahrez, Jesus e Foden.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

All.: Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden.

All.: Guardiola.