FTX Pay, piattaforma di trading

Da diverso tempo ormai sentiamo parlare di una nuova piattaforma, quella relativa al mondo del trading.

Da diverso tempo ormai sentiamo parlare anche di una nuova modalità di pagamento, una sorta di nuova moneta digitale che si promette di abbattere le attuali forme di pagamento sfruttando i canali che la tecnologia mette a disposizione.

Parliamo delle criptovalute che si stanno facendo largo tra esperti ed anche moltissimi curiosi che hanno deciso di saperne di più per entrare all’interno di questo nuovo, nemmeno tanto, mondo dell’economia tra il presente che già è entrato nel futuro. E voi che cosa ne sapete? Avete preso le giuste informazioni?

Cerchiamo allora di focalizzare la nostra attenzione sull’argomento e sulle piattaforme di trading in particolare.

Trading spot, futures e ricompense di puntata

L’argomento di certo non è facile per tutti, almeno alle prime informazioni, ecco perché una delle prime cose da fare è quella di chiedere informazioni ad esperti del settore, chi cioè potrebbe indirizzarvi sulla giusta strada sia sotto l’aspetto delle informazioni che dell’utilizzo di bitcoin.

FTX Pay dà la possibilità di accedere a tantissimi prodotti come ad esempio i trading spot, di futures, azioni tokenizzate e ricompense di puntata.

Accettare il pagamento di criptovalute per siti web, app o negozi



Insomma chi è alle prime armi in questo settore o chi ne vuole sapere di più senza dubbio può interfacciarsi con questa piattaforma di alto livello per i trading professionali anche se appare davvero molto semplice ed intuitivo.

La formula di ricezione di pagamento tramite criptovalute è il servizio adottato da FTX. Facendo un esempio se foste proprietari di siti web, app o negozi potreste accettare token di criptovalute come metodo di pagamento così come dà la possibilità di spendere questi token all’interno dei portafogli digitali agli utenti dello scambio FTX.

La criptovaluta, una moneta con la crittografia e non accostabile a quelle classiche



Stiamo cercando di fare chiarezza sul discorso delle criptovalute e del trading., non è facile certo ma c corre l’obbligo farlo. Cosa sappiamo di preciso sulle criptovalute? Si tratta di monete digitali che utilizzano la crittografia per motivi di sicurezza e non sono tangibili, effetto per il quale non sono accostabili alle monete classiche.

Non solo, le criptovalute, costituite da bit e byte, non hanno nemmeno un organo centrale o autorità che le emettono o determinano la loro circolazione. Il loro successo, se così vogliamo definirlo, è inarrestabile e hanno cambiato il mondo finanziario globale a livello internazionale quindi ma anche nei singoli Paesi.

Ma da dove viene l’FTX?



Se volessimo parlare anche dell’aspetto storico di questi argomenti che ben legano con quelli economici possiamo dire che l’Exchange FTX vede l’origine della propria esistenza da qualche anno grazie ad un fisico del MIT, Sam Bankman-Fried, con l’aiuto di un colosso della finanza a livello internazionale Alameda Research.

Fried ha trovato un sostegno forte e valido anche in Gary Wang con un solo grande scopo: offrire una piattaforma in grado di poter dare ai trader degli strumenti nuovi di investimento legati proprio alle criptovalute.

I loro sforzi sono stati ampiamente ripagati, al giorno d’oggi si parla di circa due miliardi al giorno di volume di scambi e moltissime concorrenti puntano a FTX per aumentare le loro crescita e lo sviluppo conseguente.

Qualcosa di veramente clamoroso soprattutto per chi mastica di questi argomenti che ben conosce la situazione in evoluzione e quanti passi, con conseguenti vantaggi, sono stati fatti in pochissimo tempo.

Scommettete su questa nuova forma di economia



Qualora foste interessati a questo tipo di novità finanziaria non vi rimane altro che mettervi al lavoro, cercare, leggere, cominciare a prendere confidenza con qualcosa che magari può fare al caso vostro.

Al contrario intraprendere percorsi in maniera autonoma, senza la minima conoscenza della materia e dei rischi che può portare significherebbe mettere in pericolo risparmi, anni di sacrifici, idee e progettazione per il futuro.

E’ ben comprensibile il fatto che quando si uniscono la tecnologia, dove poter trovare infinite possibilità e realtà, con l’economia bisogna stare molto attenti e far riferimento ad uno studio approfondito, a persone, enti o aziende che lavorano sul campo che sappiano rassicurarvi e guidarvi nella maniera migliore.

Le criptovalute sono il presente che però è proiettato al futuro e moltissimi esempi lo stanno a dimostrare ed il loro scambio è garantito dalla piattaforma di trading FTX: osate, scommettete su voi stessi, sulla tecnologia e su questa nuova forma di economia.

Coraggio allora, non abbiate paura di mettervi in discussione e tentare una strada che solo apparentemente può sembrare azzardata. Le criptovalute potrebbero farvi riscoprire nuove modalità di scambio, di acquisti o di pagamenti a cui non avevate mai nemmeno lontanamente pensato.