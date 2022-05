Quali marchi scegliere per il 2022?

Se avete bisogno di qualche spunto per la bella stagione che sta per iniziare, se sapete che il vostro guardaroba vi sta chiedendo qualche capo ben scelto per nuovi e accattivanti abbinamenti, se però non avete idea di dove andare a sbattere la testa, la risposta che ci sentiamo di darvi è quella di affidarvi a quelli che sono stati i marchi imbattibili durante lo scorso anno.

Ma sulla base di quale parametro? Semplice: siamo andati a cercare una classifica che ci parlasse delle abitudini di shopping degli italiani, e l’abbiamo trovata grazie a Stileo: una classifica che ci dice quali sono stati i marchi più acquistati, così da potervi dare qualche nome e qualche spunto utile per il vostro shopping in questo 2022 che, finalmente, entra nel vivo con la bella stagione!

SOLO LA CREMA PER IL NOSTRO GUARDAROBA

Se volete capire qualche nome, se siete curiosi, non possiamo che rimandarvi alla classifica vera a propria: cliccate qui per conoscere tutti i top brands del 2022, almeno per quanto concerne lo shopping online.



Per quanto riguarda noi, invece, lasciateci consigliarvi un marchio che troverete molto in alto in questa classifica: Guess.



Perché parliamo proprio di Guess? Perché benissimo si adatta con la stagione appena iniziata. Abiti lunghi, accessori come borse e sandali decisamente accattivanti, jeans sempre all’ultima moda, top da far girare la testa: una moda giovane, frizzante, mai banale o scontata, mai che passi sotto silenzio.

C’è un motivo se questo marchio va così forte. Anzi, come abbiamo visto, più di un motivo!

Se siete per il classico senza tempo, invece, perché non affidarvi a Emporio Armani o a Trussardi? Anche questi sono nomi che troverete nella classifica di cui ormai tanto vi abbiamo parlato (e con la quale speriamo di avervi ingolosito, ovviamente!): si tratta di nomi che tutti abbiamo sentito ma che forse non tutti abbiamo in guardaroba.

Certo, quando si parla di top brands ci viene subito da pensare anche a dei top price, ma non vi preoccupate perché, proprio grazie a siti che aggregano i migliori marchi ai migliori prezzi come Stileo, niente rimarrà per noi fuori dall’ascia, fuori portata.



Potremo permetterci vari sfizi, per non dimenticare i vantaggi delle compere online: non solo i migliori prezzi e le promozioni più golose, ma anche la possibilità di evitare tanto caos nel week end dei centri commerciali, le code per strada, le code ai camerini, le code alle casse…le code in generale, insomma.



Oltre a questo, ovvero alla possibilità di provare i nostri nuovi capi nella tranquillità di camera nostra e senza odiosi specchi deformanti e luci senza pietà, potremo anche cambiare ciò che non ci piace o che non ci sta bene in un battibaleno.



Insomma, date un’occhiata alla classifica dei top brands senza paura, perché grazie alla Rete potrete permettervi i marchi migliori ai migliori prezzi.

Fate contento il vostro guardaroba, senza scontentare il vostro portafoglio: la Rete con i suoi numerosi vantaggi potrà fare questo e altro per voi!



Non ci resta che augurarvi un buono shopping!