Benzina e Diesel, quanto costa un pieno oggi?

Un’analisi dei dati forniti dall’Osservaprezzi del Mise, segnala un generale aumento dei prezzi praticati di benzina e diesel su scala nazionale: tutte le cifre

Nuove elaborazioni del Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise fanno emergere, alle 8 di ieri martedì 3 Maggio, un generalizzato aumento sul prezzo praticato di benzina e diesel che investe l’intero territorio nazionale.

Unica eccezione, il prezzo medio praticato del metano auto che scende a 1,95 euro(con punte di 2,32 Euro) per effetto del taglio dell’Iva e dell’azzeramento dell’accisa deliberata dal Governo.

Nel dettaglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità servito sale a 1,94 Euro al litro (circa due centesimi in più rispetto alla rilevazione precedente), mentre il prezzo medio in modalità self si attesta a 1,80 euro.

Il diesel, invece, in modalità servito può arrivare a superare i due euro; in modalità self il suo prezzo medio praticato è oggi pari a 1,82 Euro al litro.

Aumenti, questi ultimi, da imputare al fatto che di recente tutti i gestori – a cui oggi si aggiunge IP con un +2 centesimi – abbiano deciso di aumentare il prezzo raccomandato dei loro carburanti per far fronte ai maggiori costi delle materie prime, gas e petrolio.

Infine, ancora dati elaborati dal Quotidiano Energia, rimane stabile il prezzo medio praticato del GPL, muovendosi oggi su una forbice che va da 0,84 a 0,87 euro al litro.