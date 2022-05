Madame scaletta concerti 2022: ecco i brani che canterà in tour

Ieri sera ha preso il via il “Madame in Tour“, che ha visto la giovanissima artista far esplodere l’Alcatraz di Milano con un concerto davvero sorprendente che ha registrato il tutto esaurito. L’esordio di Madame a Milano, infatti, segna un punto importante per la sua carriera perchè, finalmente, dopo aver rimandato più volte i concerti a causa dell’emergenza sanitaria, quello di ieri è stato il suo primo concerto del suo primo tour in giro per l’Italia: siete pronti a scoprire la scaletta?

Durante il suo primo tour, Madame presenterà non solo il suo album d’esordio, ma anche i singoli che hanno contraddistinto la sua carriera come “Sciccherie”, “17“, il duetto con Marco Mengoni sulle note di “Mi fiderò” e “L’anima” con Marracash.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, proseguirà senza sosta fino a fine agosto. Ecco le date:

DATE INDOOR NEI CLUB

3 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT (recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT (recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE SOLD OUT (recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE

12 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO

14 MAGGIO 2022 – TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI (recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 – TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO SOLD OUT (recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT (recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT (recupero data del 4 dicembre 2021)

DATE OUTDOOR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI

26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY, GENOVA

5 LUGLIO – ROCK IN ROMA, ROMA

13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL, JESOLO (VE)

14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL, GRADO (GO)

16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL, ALBA (CN)

22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO, OFFIDA (AP)

23 LUGLIO – FORTEZZA MEDICEA, SIENA

28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL, ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO – ELEPHANT PARK, MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA, ALGHERO (SS)

Scaletta concerti Madame

La seguente scaletta è tratta dalle informazioni e dai video pubblicati sui vari social, per cui l’ordine probabilmente non sarà quello di uscita e potrebbero mancare alcuni brani presenti in scaletta. Detto questo, ecco cosa canterà Madame: