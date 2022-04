L’eccezione: testo del nuovo singolo inedito di Madame

“Ho cercato le parole e alla fine, una notte, è nata “L’eccezione”. Il mio nuovo singolo fuori questo venerdì🤍”, ha scritto Madame sui suoi social qualche giorno fa per annunciare ai suoi fan l’uscita del nuovo singolo scritto per la serie “Bang Bang Baby“, disponibile dal 28 aprile in esclusiva su Prime Video.

“L’eccezione” è il titolo del nuovo singolo scritto Madame, prodotto da DRD e Luca Faraone che si è occupato anche della musica. Prima di scoprire il testo, vi ricordo che Madame tra qualche settimana sarà in tour in Italia. Ecco tutte le date:

3 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 19 dicembre 2021)

(recupero data del 19 dicembre 2021) 4 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 20 dicembre 2021)

(recupero data del 20 dicembre 2021) 9 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE SOLD OUT

(recupero data del 6 dicembre 2021)

(recupero data del 6 dicembre 2021) 10 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE

12 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO

14 MAGGIO 2022 – TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica) 17 MAGGIO 2022 – TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO SOLD OUT

(recupero data del 16 dicembre 2021)

(recupero data del 16 dicembre 2021) 26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 3 dicembre 2021)

(recupero data del 3 dicembre 2021) 27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 4 dicembre 2021)

(recupero data del 4 dicembre 2021) DATE OUTDOOR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI

26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY, GENOVA

5 LUGLIO – ROCK IN ROMA, ROMA

13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL, JESOLO (VE)

14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL, GRADO (GO)

16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL, ALBA (CN)

22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO, OFFIDA (AP)

23 LUGLIO – VIVI FORTEZZA FESTIVAL, SIENA

28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL, ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO – ELEPHANT PARK, MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA, ALGHERO (SS)

L’eccezione (testo) – Madame

