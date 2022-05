Anticipazioni Amici serale, diretta ed eliminati della semifinale

Anticipazioni Amici serale. Ci siamo, oggi si registra la semifinale del talent show di Maria De Filippi Amici.

Beh i semifinalisti li conoscete e sono: Alex, Sissi, Luigi, Albe, Serena, Dario, Michele. Chi di questi andrà in finale? Lo scopriremo durante le anticipazioni di quest’oggi.

Nella semifinale di oggi ci saranno tre manche: la prima di canto, la seconda di ballo e la terza nuovamente di canto. Anche i due finalisti verranno svelati in studio.

La finale, quindi, dovrebbe essere tra i 5 concorrenti rimasti. Sempre secondo altre anticipazioni la finale non dovrebbe andare in onda il 14 Maggio, ma ci sarà una replica di un film. Il tutto per evitare uno scontro in Auditel con l’Eurovision.

Ma chi è il primo eliminato in semifinale? A darci una prima risposta il pubblico di Twitter. In un sondaggio tra vari profili twitter di fan si è chiesto il preferito nella sezione di canto e nella sezione di ballo. In canto i risultati sono stati sbalorditivi con Luigi all’apice delle preferenze con circa il 43% delle preferenze, a seguire Alex con il 42, chiudono Sissi con l’11,9% e Albe con il 3,5%. Nella categoria ballerini, invece, a dominare e Michele con il 77,4%, a seguire Serena con il 16,5% e poi in chiusura Dario con il 6,1%.

