Nocera Inferiore, mente sull’alibi di un rapinatore: donna rischia il processo per falsa testimonianza

di Redazione ZON

Una donna è indagata per falsa testimonianza dopo aver collocato la presenza di un uomo nella sua abitazione in un preciso orario e giorno, mentre lo stesso aveva già confessato di aver commesso una rapina in un autogrill nello stesso periodo. La vicenda risale a un paio di anni fa e ora la donna rischia il processo.

L’accusa di falsa testimonianza

L’indagata ha ricevuto un avviso di garanzia con l’accusa di aver mentito durante un’udienza in tribunale. Durante la sua testimonianza, la donna aveva dichiarato che l’uomo, imputato in un altro processo, si trovasse a casa con lei, a Nocera Inferiore, in un momento preciso. Tuttavia, in un successivo procedimento, l’uomo confessò di essere stato coinvolto in una rapina a un autogrill durante quel medesimo lasso di tempo.

Le discrepanze tra le due testimonianze hanno portato l’autorità giudiziaria a indagare la donna per aver fornito un falso alibi. Ora rischia di affrontare un processo per le dichiarazioni rilasciate davanti al giudice.

Fonte: SalernoToday