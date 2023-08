Nocera Inferiore, picchia l’ex moglie: arrestato 54enne

di Antonio Jr. Orrico

Un accadimento davvero disdicevole. Accuse molto gravi hanno portato all’arresto di un uomo di 54 anni a Nocera Inferiore. Gli agenti della Polizia di Stato hanno agito a causa delle molteplici accuse e dei molteplici richiami ricevuti proprio da parte dei vicini. Questi hanno denunciato dei maltrattamenti in famiglia e, soprattutto, un atteggiamento di stalking nei confronti della famiglia stessa.

L’uomo ha picchiato l’ex moglie, più volte, sotto l’effetto di alcool. Inoltre, come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, dopo che la donna lo ha lasciato, ha iniziato a perseguitarla anche con offese. L’abitante di Nocera Inferiore avrebbe anche promesso di crearle problemi in famiglia e con i figli millantando di raccontare comportamenti che aveva avuto in passato. Più volte avrebbe compiuto questi gesti reiterandoli. Proprio per questo, aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

In un’altra occasione, l’avrebbe colpita con schiaffi e pugni, al punto da crearle uno stato di ansia e malessere. Inoltre, l’uomo di Nocera Inferiore avrebbe addirittura cominciato a perseguitarla chiamandola sul cellulare ripetutamente e tempestandola di messaggi e di vocali. Addirittura, con uno spray scrisse delle frasi minacciose nel cortile, adiacente all’abitazione della vittima. Una storia che si era fatta alquanto insostenibile.