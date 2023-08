Castellabate, bagnino picchiato da turista: va in prognosi

di Antonio Jr. Orrico

Una rissa che si trasforma in un qualcosa di inimmaginabile. A Castellabate, in Cilento, un bagnino 30enne, peraltro presidente di una nota associazione locale, è stato aggredito alle spalle mentre faceva colazione in un bar. Si trovava alla frazione del Lago, tale F.G. A prenderlo a pugni ci ha pensato un turista napoletano, che nella colluttazione lo ha anche ferito ad un occhio. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118.

L’episodio di violenza è accaduto nella prima mattinata di qualche giorno fa, in piazza Madre Teresa di Calcutta. Il giovane è stato trasportato prontamente all‘ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso: la prognosi è di 10 giorni. Sulle motivazioni dell’atto di violenza indagano i carabinieri. Nel frattempo, ad esprimere solidarietà ci ha pensato la Chiesa S. Antonio – Maria SS Immacolata di Castellabate, tramite un lungo post su Facebook.

“La nostra comunità parrocchiale esprime vicinanza, solidarietà e affetto al caro Fabio per l’assurdo e inconcepibile episodio che lo ha visto coinvolto suo malgrado. Il degrado culturale e morale non solo non conosce limiti ma colpisce le brave persone e nello stesso tempo ci interroga profondamente: perché? Speriamo che vengano presi seri provvedimenti perché anche la giustizia è una strada educativa. Una società senza regole e senza giustizia crea dei mostri.” hanno scritto, tramite un post, sulla pagina Facebook della Chiesa.