Cava, tensione al Comune: aggredita una funzionaria

di Antonio Jr. Orrico

Anche i ruoli preminenti del Comune non sono più al sicuro. A Cava, una funzionaria del settore Servizi Sociali del Comune è stata aggredita, presso il suo ufficio, da una donna, residente nel comune di Nocera Superiore, già nota per analoghi episodi. Alla funzionaria è giunta la solidarietà del sindaco Vincenzo Servalli, dell’assessore alle politiche sociali e di tutta l’amministrazione comunale. La donna, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Il sindaco Servalli, di Cava de’ Tirreni, ha emanato una nota per solidarizzare con la funzionaria: “Questo episodio molto grave è l’ennesima testimonianza del ruolo di frontiera che svolgono i Comuni. Solidarietà al dirigente del settore, Romeo Nesi ed a tutto il personale, che svolge quotidianamente un servizio estremamente delicato al servizio delle fasce più deboli della popolazione. Questo episodio molto grave è l’ennesima testimonianza del ruolo di frontiera che svolgono i Comuni.“

Il sindaco stesso ha poi proseguito e concluso: “I Comuni sono lasciati dalle Istituzioni centrali senza gli strumenti necessari per fronteggiare le difficoltà crescenti di fasce di popolazioni sempre più ampie e fatte spesso oggetto di aggressioni ed intimidazioni. Auguro al nostro funzionario una pronta guarigione certo dei rapidi approfondimenti delle Forze dell’Ordine.“

L’ennesima testimonianza di quanto, effettivamente, siano importanti i ruoli istituzionali.