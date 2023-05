Nocera Superiore, Mini Olimpiadi: presentata l’edizione 2023

di Rita Milione

È stata presentata l’edizione 2023 delle Mini Olimpiadi del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore. Nell’Aula Magna del plesso “Luigi Settembrini” si è tenuta la conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle associazioni e dei club sportivi che figurano tra i partner del grande evento, che torna dopo ben 5 anni di stop forzato.

A fare gli onori di casa il dott. Antonio Pizzarelli, Dirigente Scolastico del Primo Circolo Didattico, che ha illustrato tutti i dettagli della kermesse a cinque cerchi.

«Siamo pronti e carichi per questo grande ritorno. Le Mini Olimpiadi vedranno in campo gli alunni dei tre plessi – “Settembrini”, “Masih” e “Addatis” – sfidarsi in ben 11 discipline, su 9 differenti campi di gara. Le tre squadre saranno rappresentate da un capitano e un vicecapitano scelti tra alunni, insegnanti e genitori. La scelta delle discipline è stata dettata dalla volontà di rafforzare ulteriormente la già preziosa collaborazione con le associazioni sportive del territorio, con le quali i bambini già lavorano nei tanti PON attivati anche quest’anno».

Presenza importante quella delle istituzioni, con i Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore rappresentati dai rispettivi assessori allo Sport. L’avvocato Veronica Avella ha sottolineato «la vicinanza dell’amministrazione di Nocera Superiore, da sempre pronta a promuovere lo sport, a partire dai più piccoli. Questo evento prevede la divisione delle squadre per le frazioni in cui sorgono i tre plessi, ma sappiamo bene che ci sarà solo competizione sana, con rispetto e fair play».

Le ha fatto eco Umberto Iannotti, suo omologo per il Comune di Nocera Inferiore: «Siamo fieri di poter accompagnare gli alunni del Primo Circolo in questa bella manifestazione, che punta a diffondere i valori educativi dello sport. Nocera Inferiore metterà a disposizione il PalaCoscioni e lo stadio San Francesco per le gare di basket, pallavolo e atletica leggera».

Si rinnova anche quest’anno il legame tra il Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore e l’Unicef. Prezioso l’intervento in conferenza stampa della presidente del comitato provinciale di Salerno, Giovanna Ancora Niglio: «Questa scuola mi sta particolarmente a cuore perché è una scuola di eccellenza, attenta a tutte le possibili attività che non investono soltanto il mondo della cultura, ma tutto ciò che può contribuire a una crescita completa degli studenti. Una scuola che diffonde il valore della solidarietà come veicolo per aprirsi all’altro con amore, condivisione e conoscenza. Perché è la conoscenza che ci rende liberi. Questa iniziativa è da lodare perché lo sport è il veicolo che i giovani prediligono ed è utile a rendere tutti amici e complici, permettendo una interazione che va ben oltre la rivalità».

Numeri straordinari per questa nuova edizione:

• Oltre 800 alunni impegnati nei due show per la Cerimonia Inaugurale e la

Cerimonia di Chiusura

• Oltre 500 alunni in competizione

• 11 discipline sportive in partnership con altrettante società

• 9 campi di gara

• 3 nuove discipline in programma, con gare di kayak, scacchi e calcio femminile

La Cerimonia di Apertura è in programma mercoledì 24 maggio prossimo, allo stadio “Karol Wojtyla” di Nocera Superiore, con inizio alle 17.30. Da giovedì 25 maggio inizierà il fitto programma di gare, con primo appuntamento fissato alle 9.00 presso il Bocciodromo dell’Asd Cacciatori, ancora a Nocera Superiore.

Il grande evento a cinque cerchi terminerà giovedì 1° giugno: alle 17.30 prenderà il via la Cerimonia di Chiusura, durante la quale spicca l’esibizione del progetto “Pompieropoli”, in collaborazione con il Distaccamento di Nocera Inferiore dei Vigili del Fuoco.