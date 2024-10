Nocera Inferiore, rissa tra condomini: uomo ferito da una spranga

di Redazione ZON

Momenti di alta tensione si sono verificati lo scorso fine settimana in via Garibaldi, a Nocera Inferiore, dove una discussione tra due residenti dello stesso condominio è degenerata in una vera e propria rissa. La lite, che inizialmente si era svolta all’interno dell’edificio, è presto sfociata per strada, attirando l’attenzione di numerosi passanti.

L’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, i due protagonisti dell’episodio – abitanti di piani sovrapposti – hanno cominciato a litigare per cause ancora in fase di accertamento. La situazione è rapidamente peggiorata quando uno dei contendenti ha impugnato un oggetto contundente, presumibilmente una spranga, utilizzandolo per colpire l’altro alla testa. L’acceso scontro ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno ripreso la scena con i propri telefoni, condividendo poi i video sui social, rendendoli virali in breve tempo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Provvidenziale l’intervento di un finanziere fuori servizio che, con grande prontezza, è riuscito a disarmare l’aggressore, prevenendo ulteriori gravi conseguenze. Successivamente, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, che, non senza difficoltà, hanno ristabilito l’ordine. Sul luogo è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza, che ha trasportato l’uomo ferito alla testa presso l’ospedale per le cure del caso.

Le indagini

Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta della rissa e le responsabilità dei coinvolti. Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi per capire le cause alla base del violento scontro tra i due condomini.