Nocera, spaccio stupefacenti: un uomo arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che l’8 Giugno, a Nocera Superiore, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne del luogo e deferito in stato di libertà un 29enne di Nocera Inferiore per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“.

I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti hanno sorpreso il 38enne nell’atto di cedere 19 dosi di cocaina al 29enne. Dalla successiva perquisizione i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato ulteriori 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma in contanti di 215,00 €, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.