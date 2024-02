Nocera Superiore, annunciato Carnevale in Villa

di Antonio Jr. Orrico

Un Martedì Grasso pieno di eventi a Nocera Superiore. A partire dalla mattina, con la festa in maschera ad accompagnare la consegna della nuova area giochi in villa comunale, a corso Matteotti, per poi proseguire nel pomeriggio, al Centro Polivalente di via Russo, con il party di Carnevale inclusivo per bambini ed anziani.

Il Piano di riqualificazione dei parchi giochi, iniziato alcuni giorni fa, ha interessato la villa comunale di corso Matteotti, l’area bimbi della piazzetta Marco Polo, la villetta di viale Europa e lo spazio giochi dell’area PEEP, mentre nei restanti spazi è stata prevista ordinaria attività manutentiva.

Le attività di riammodernamento dei parchi gioco, precedute da una ricognizione complessiva dello stato dei luoghi, hanno previsto l’installazione di una nuova pavimentazione anti-trauma, la sostituzione delle giostrine ormai obsolete con nuovi dispositivi, anche dalla funzionalità inclusiva per consentire l’accesso ai diversamente abili e la manutenzione di alcune esistenti.

“Vogliamo che tutti i bambini, soprattutto coloro che hanno difficoltà motorie, possano giocare in sicurezza e serenità e ci auguriamo che le giostrine non vengano utilizzate in maniera impropria o, peggio ancora, vandalizzate. È una riqualificazione che guarda anche all’estetica e al decoro urbano perché va ad abbellire ulteriormente i nostri parchi gioco quali luogo di aggregazione e socialità per tante famiglie.” sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano.