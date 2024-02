Torino, molestie all’Università: sospeso docente di filosofia

di Antonio Jr. Orrico

All’Università di Torino l’ultimo evento scabroso. Un docente di Filosofia, infatti, è stato sospeso per un mese (periodo in cui non sarà pagato) per aver inviato foto e video inappropriati ad alcune studentesse. A segnalare i comportamenti inappropriati del professore erano state alcune di loro, ascoltate un paio di volte. Il direttore del dipartimento, nell’ultima riunione, ha comunicato a docenti, personale tecnico e studenti il provvedimento adottato.

Il clima all’Università di Torino è decisamente rovente. Martedì, infatti, si è tenuta una protesta del collettivo Studenti Indipendenti e delle transfemministe di “Nonunadimeno”, che hanno appeso ai muri del rettorato una ventina di foglietti che riportavano molestie fisiche e verbali all’interno della comunità accademica. Le ragazze dei collettivi hanno raccolto, tramite un questionario, alcune testimonianze di violenze subite che sono state riportate al comitato unico di garanzia, l’organo dell’università che si dovrebbe occupare delle discriminazioni.

Un blitz a cui il rettore dell’Università, Stefano Geuna, ha così risposto: “Dentro l’università non deve trovare spazio alcuna forma di violenza sulle donne. Siamo impegnati con fatti concreti nel contrasto a ogni inaccettabile violenza di genere.“

A novembre, durante un convegno, l’avvocato Elena Bigotti, consigliere di fiducia dell’Ateneo, ha dichiarato: “Su 100 segnalazioni ricevute nell’ultimo anno, il 13% sono per molestie in senso lato. Tra queste, tre o quattro casi, se fossimo in tribunale, sarebbero rubricati come violenza sessuale.“

Il ministro Anna Maria Bernini si è espresso sulla vicenda: “L’università è il luogo dove prepariamo il futuro. Quello delle studentesse e degli studenti che cercano di dare contenuto al loro talento e alle loro aspettative. È lo spazio dove si alimenta il futuro di tutti. Non può essere, mai, un luogo di molestie.“