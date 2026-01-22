Nocera Superiore, rubata la cassettina delle preghiere in parrocchia

di Marisa Fava

Un episodio che ha lasciato sgomenta la comunità parrocchiale si è verificato nella serata di ieri all’interno della chiesa di Nocera Superiore. Poco dopo le 19, è stata sottratta la cassettina utilizzata per raccogliere le intenzioni di preghiera dei fedeli.

All’interno si trovavano anche alcune offerte in denaro, per una somma modesta, ma il gesto ha colpito profondamente per il suo valore simbolico, più che per l’entità economica del furto.

Indignazione e appello alla restituzione

Secondo quanto comunicato dalla parrocchia, l’area è dotata di un sistema di videosorveglianza attivo, sia all’interno che all’esterno dell’edificio sacro. Le immagini avrebbero ripreso chiaramente l’autore del gesto, rendendolo potenzialmente identificabile.

Proprio per questo, la comunità religiosa ha scelto di rivolgere un appello pubblico, invitando chi ha preso la cassettina a restituirla, insieme ai fogli contenenti le intenzioni di preghiera, anche in forma anonima. L’obiettivo principale è recuperare i messaggi affidati dai fedeli, considerati di grande valore spirituale.

Informate le forze dell’ordine

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che potrebbero avvalersi dei filmati per risalire al responsabile. Nel frattempo, la parrocchia auspica un gesto di responsabilità che possa restituire serenità e rispetto a un luogo di culto da sempre punto di riferimento per la comunità.