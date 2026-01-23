23 Gennaio 2026 - 10:26

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Le stelle di Paolo Fox guidano la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 tra scelte, emozioni e nuove opportunità

Oroscopo di oggi Paolo Fox

La giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si apre con un cielo che invita alla riflessione e alla ricerca dell’equilibrio. L’oroscopo di Paolo Fox accompagna i dodici segni zodiacali tra scelte da ponderare, chiarimenti nei rapporti personali e nuove prospettive sul lavoro. Scopri cosa riservano le stelle per amore, carriera e fortuna, segno per segno.

Ariete

Giornata di confronto: sul lavoro serve diplomazia, soprattutto con chi non la pensa come te. In amore evita le parole impulsive, meglio chiarire con calma.

Toro

Stai ricostruendo certezze. Le stelle ti invitano alla prudenza nelle spese, ma in amore torna una sensazione di stabilità che ti rassicura.

Gemelli

Hai energia e idee, ma rischi di fare troppe cose insieme. Concentrati su una priorità. In amore è il momento giusto per parlare chiaro.

Cancro

Buona giornata per i rapporti umani e le collaborazioni. Qualcosa si muove positivamente sul lavoro, mentre in amore servono meno silenzi e più dialogo.

Leone

Un po’ di tensione, soprattutto se porti dietro vecchie questioni irrisolte. È il momento di chiudere un capitolo. In amore non imporre, ascolta.

Vergine

Giornata pratica e concreta. Ottimo momento per sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore cerca leggerezza, non tutto va controllato.

Bilancia

Le stelle parlano di equilibrio da ritrovare. Sul lavoro arrivano piccole conferme, mentre in amore qualcuno dal passato potrebbe riaffacciarsi.

Scorpione

C’è voglia di ripartenza, ma senza fretta. In ambito professionale serve pazienza. In amore, meglio chiarire subito ciò che non ti convince.

Sagittario

Desiderio di cambiamento e nuovi stimoli. Ottima giornata per fare progetti, ma attenzione a non idealizzare troppo persone o situazioni.

Capricorno

Periodo favorevole, soprattutto nei sentimenti. Sul lavoro sei determinato e lucido: se devi prendere una decisione importante, questo è il momento.

Acquario

Le stelle sono dalla tua parte. Buone notizie in arrivo, soprattutto sul fronte personale. In amore torna la voglia di condivisione profonda.

Pesci

Intuizioni forti e sensibilità accentuata. Ascolta il tuo istinto, ma mantieni i piedi per terra nelle scelte pratiche e lavorative.