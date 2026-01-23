Oroscopo di Branko oggi, 21 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Redazione ZON

La giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 si apre sotto l’influsso di un cielo che invita alla prudenza e alla chiarezza. L’oroscopo di Branko accompagna i dodici segni zodiacali tra riflessioni, decisioni da prendere e nuove possibilità sul fronte sentimentale e professionale. Scopri cosa riservano le stelle per oggi, segno per segno.

♈ Ariete

Serve calma: sul lavoro evita scatti d’orgoglio. In amore meglio rimandare chiarimenti accesi.

♉ Toro

Stabilità in crescita, soprattutto nelle questioni pratiche e familiari. Bene la gestione delle finanze.

♊ Gemelli

Energia mentale alta e voglia di confronto. Giornata favorevole ai contatti e alle idee nuove.

♋ Cancro

Luna sensibile: ascolta l’intuito. In amore c’è bisogno di protezione e tenerezza.

♌ Leone

Determinazione e sicurezza ti aiutano a farti valere. Buone risposte sul lavoro.

♍ Vergine

Un po’ di confusione: non forzare decisioni. Meglio fare ordine e prendersi tempo.

♎ Bilancia

Scelte importanti da affrontare. Usa diplomazia, specie nei rapporti professionali.

♏ Scorpione

Decisioni da prendere con lucidità. In amore, parla chiaro per evitare fraintendimenti.

♐ Sagittario

Ottimismo in risalita e voglia di chiarezza. Progetti favoriti se resti concreto.

♑ Capricorno

Disciplina e metodo premiano. Giornata utile per consolidare obiettivi.

♒ Acquario

Diplomazia vincente: buoni scambi e intese. Apriti al dialogo.

♓ Pesci

Intuizione forte e determinazione. Bene se tieni i piedi per terra nelle scelte pratiche.