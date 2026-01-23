Maxi operazione antidroga nell’Agro Nocerino Sarnese: tre arresti, sequestrate armi ed esplosivi

di Marisa Fava

Blitz dei militari: droga di diverso tipo, armi clandestine e ordigni esplosivi nella disponibilità degli indagati

Tre persone sono state arrestate nell’Agro Nocerino Sarnese nell’ambito di un’operazione condotta dai militari dell’Arma, al termine di una lunga e articolata attività investigativa. Si tratta di un uomo di 49 anni e di due donne, rispettivamente di 52 e 22 anni.

I tre sono indagati, a vario titolo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo. L’operazione si è conclusa nella giornata del 15 gennaio.

Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di diversa tipologia, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga e una consistente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nel corso dell’intervento sono state inoltre sequestrate numerose armi e munizioni detenute illegalmente: sei fucili, cinque pistole di vario calibro e munizionamento di diverso tipo. Particolarmente delicato il rinvenimento di tre ordigni esplosivi, uno dei quali dotato di sistema di attivazione a distanza.

Per la messa in sicurezza del materiale esplosivo si è reso necessario l’intervento di personale specializzato, che ha operato secondo le procedure previste per la gestione di ordigni ad alto rischio.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo a seguito di una sentenza definitiva.