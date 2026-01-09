Sicurezza informatica: nuove etichette sul latte per sensibilizzare famiglie e minori

di Marisa Fava

Si rafforza la collaborazione tra le forze dell’ordine e una realtà produttiva del territorio salernitano con una nuova iniziativa dedicata alla sicurezza informatica, pensata per raggiungere famiglie e minori attraverso un oggetto di uso quotidiano.

A partire da marzo 2026, oltre 660.000 confezioni di latte fresco e parzialmente scremato distribuite nella provincia di Salerno ospiteranno messaggi di sensibilizzazione sui rischi della navigazione online e sulle modalità per chiedere aiuto in caso di situazioni sospette, con il riferimento diretto al numero di emergenza 112.

La scelta delle confezioni di latte nasce dalla volontà di intercettare un momento di condivisione familiare come la colazione, favorendo un dialogo semplice e spontaneo tra adulti e bambini sui temi della sicurezza digitale e dell’uso consapevole della rete.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale, che comprende anche attività di formazione nelle scuole, incontri informativi e la diffusione di materiali dedicati alla prevenzione dei comportamenti a rischio online.