Nocera Superiore, lavori in via Ricco: percorsi alternativi trasporto pubblico

di Rita Milione

Proseguono anche stamane, a cura della Polizia Municipale di Nocera Superiore, le attività propedeutiche all’inizio lavori in via Federico Ricco, in programma a partire da domani, con il posizionamento della segnaletica stradale di avviso interruzione transito dalle 9:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì sino a conclusione intervento.

La cartellonistica di avviso, secondo il Piano redatto dal Comandante Paolo Prudente e condiviso con i Comuni limitrofi, è stata installata in diversi punti strategici del tracciato: sia per chi proviene da Roccapiemonte, Mercato S.Severino e Castel San Giorgio; sia per chi, invece, proviene dal versante opposto, ovvero Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore.

Nel frattempo, grazie a preventive interlocuzioni avviate dal Comando di Polizia Locale con i diversi vettori del trasporto, sia pubblico che privato, sono stati definiti i percorsi alternativi temporanei in vigore durante i lavori e consultabili/scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Nocera Superiore al seguente link https://shorturl.at/qzFY1