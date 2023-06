Nocera Superiore, l’ordinanza del sindaco sulla prevenzione del rischio incendi

di Redazione ZON

Con ordinanza sindacale n. 12, per il periodo che intercorre tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, in riferimento alle aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale.

Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato, è fatto divieto assoluto di bruciare stoppie, vegetazione spontanea ed eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature. I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dovranno eseguire opere di sicurezza e realizzare fasce protettive.

In caso di avvistamento di incendio, si invitano i cittadini ad effettuare opportuna segnalazione alle autorità competenti: Vigili del Fuoco o Carabinieri Forestali, chiamando il 1515.

LE PRESCRIZIONI.

ai proprietari di appezzamenti confinanti con strade pubbliche di provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde da vegetazione, per una larghezza metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione, con divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati richiamando altresì il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su strade, come disposto dall’art.15 lett. i) del Codice della Strada;

– ai proprietari o detentori delle aree boschive a provvedere al decespugliamento laterale ai boschi creando una fascia di rispetto, priva di vegetazione tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi;

– ai concessionari di impianti di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono distanze maggiori.

È fatto, altresì, obbligo ad horas a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale:

– di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

– di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

– ai proprietari dei terreni o di aree incolte poste all’interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.