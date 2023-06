Incidente Casal Palocco: “Raggiunti i 124 orari in 14 secondi”

di Giusy Curcio

Si inizia a fare un po’ di chiarezza sulle dinamiche del tragico incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, 5 anni, a bordo della Smart travolta dalla Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro. Nell’ordinanza emessa dal giudice Angela Gerardi, che ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane youtuber, si afferma che poco prima dell’incidente con la Smart, l’indagato stava viaggiando a una velocità superiore ai 124 km/h. Oggi è previsto che Di Matteo affronti l’interrogatorio di garanzia.

Incidente Casal Palocco: “Accelerazione repentina del mezzo”

“I dati tratti dal gps – evidenzia il gip – hanno segnalato l’accelerazione repentina del mezzo che, una volta immessosi su Via di Macchia Saponara, passava in poco più di dieci secondi, da 0 km/h a 124 km/h, poco prima dell’impatto. L’assenza di tracce di frenata dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell’avvistamento dell’auto in prossimità del punto in cui si è verificato l’incidente“.

Nell’ordinanza del giudice, si fa riferimento al fatto che alcuni dei passeggeri presenti nella Lamborghini avevano manifestato più volte la richiesta di ridurre la velocità, poiché la percepivano come eccessiva rispetto al limite consentito di 50 km/h. Il giudice afferma che il giovane youtuber procedeva a una velocità superiore ai limiti stabiliti.