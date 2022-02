Noemi Bocchi: chi è la presunta fiamma di Francesco Totti

Se da ieri non si fa altro che parlare della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi si aggiunge un altro tassello alla storia e questo tassello si chiama Noemi Bocchi. Sarebbe lei la nuova fiamma del Pupone. Insieme anche alla partita Roma – Genoa giocata il 5 febbraio, a due file di distanza.

La storia sarebbe nata circa due mesi fa e solo negli ultimi giorni sarebbe uscita allo scoperto in città dopo che lei ha raggiunto Francesco dopo un incidente. Nulla di grave, ma lei ha abbandonato una festa per andare da lui. Laureata in economia, il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma per i più la crisi tra Ilary e Francesco sembrerebbe ormai irreversibile, tanto che l’ex calciatore già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco. A causare la rottura, le frequenti liti e, si vocifera, la decisione della showgirl di escludere il marito dal suo gruppo storico di amici. Per altri, invece, un tradimento dell’ex velina ha provocato la frattura e il conseguente innamoramento di Francesco e Noemi. Al momento tutti sono in attesa di una dichiarazione ufficiale dei diretti interessati. Staremo a vedere.