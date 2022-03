Noi, anticipazioni del 13 Marzo 2022

Andrà in onda domenica 13 Marzo, alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata della fiction Noi, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino

Remake italiano della serie americana dei record “This is Us”, andrà in onda domenica 13 Marzo, alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata di “Noi”, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Il Fiume”, Cate ha otto anni ed inizia ad avere i primi problemi di peso, mentre tra i suoi fratelli Claudio e Daniele non sembra esserci un buon rapporto.

Con un salto nel presente, vedremo quindi farsi sempre più profondo il rapporto tra Cate e Teo: l’unica figlia femmina dei Peirò, potrà rendersi conto che, sotto un’apparenza brillante, il suo giovane amico nasconde un grande ed indicibile dolore.

Il 13 Marzo 2022, di Noi andrà in onda anche un altro episodio, sempre per la regia di Luca Ribuoli e dal titolo “Campioni del Mondo”: sullo sfondo delle vicende vittoriose della Nazionale di Calcio del 1982 e del 2006, assisteremo prima ad un momento difficile nella relazione tra Pietro e Rebecca: la ragazza, infatti, lascerà sgomento suo marito confessandogli di non volere figli da lui.

Quindi, quando evidentemente la storia ha stravolto i programmi iniziali della coppia, torneremo nel presente e su Cate, che farà di tutto per allontanare da sè Teo.

Nonostante le insistenze del ragazzo, Cate deciderà a malincuore di guardare da sola la partità che porterà gli Azzurri di Marcello Lippi sul tetto del mondo.