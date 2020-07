Novak Djokovic è guarito dal Covid-19: dalla Serbia giunge l’indiscrezione sull’esito del tampone negativo per il campione serbo e sua moglie

Fine dell’incubo in poco tempo: Novak Djokovic sarebbe guarito dal Coronavirus. A dare la notizia sono i media serbi che hanno spiegato come il tampone per lui e la moglie Jelena sia risultato negativo.

Si attende la conferma ufficiale dal suo entourage, ancora non arrivata, ma i media locali sono certi che la guarigione c’è. Djokovic è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 23 giugno, dopo essere stato al centro delle polemiche per via dell’Adria Tour, che ha visto coinvolti al Coronavirus anche altri quattro tennisti più un cestista dell’NBA.

Il numero uno al mondo nel Ranking ATP – insieme alla moglie – era asintomatico ed ha potuto lasciare la città di Zara – luogo dove si è tenuta la tappa dell’Adria Tour – per far ritorno a casa, nella sua Belgrado. Il torneo era stato interrotto prima della finale che avrebbe visto Djokovic protagonista: il motivo era legato alla positività del collega Dimitrov, il primo ad essere contagiato a tutti gli effetti.

Dopo una serie di tamponi, sono emerse altre positività e sono esplose le critiche e le polemiche nei confronti di Djokovic. Poi anche il serbo è risultato positivo, ma adesso arriva la fine dell’incubo per il numero 1 dell’ATP.

Leggi anche