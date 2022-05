Arriva la nuova legge sui contratti pubblici: le novità dopo l’ok alla Camera

Adeguarsi al diritto comunitario, aggiornare e semplificare le attuali norme in vigore, ed evitare procedure d’infrazione da parte della Commissione europea: è arrivato l’ultimo ok per l’approvazione al disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Dopo il via libera del Senato del 9 marzo 2022, anche l’VIII Commissione della Camera dei Deputati ha provveduto all’accettazione di alcuni emendamenti.

Le motivazioni

Ma per quale ragione la legislazione italiana è intervenuta in merito ai contratti pubblici? Sono tre gli obiettivi principali della nuova Legge che il governo dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore:

Adeguare la disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,

e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Gli argomenti toccati

Numerose le macroaree toccate dal nuovo disegno di legge, tra cui la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Al contempo si è lavorato anche sull’attenta revisione delle competenze ANAC in materia di contratti pubblici, con l’obiettivo di delineare e rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

Emendamenti approvati

Questo l’insieme dei principi estratti dagli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati: