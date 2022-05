Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succederà nella puntata di oggi?

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 18 maggio, in onda oggi su Rai 3

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 18 maggio 2022. Alle 20:45 come di consueto andrà infatti in onda su Rai 3 un nuovo appuntamento della storica soap Rai. In particolare vedremo che Roberto non c’è via di scampo: Lara ormai lo tiene in pugno e la sua vendetta è molto vicina a realizzarsi. Marina però si accorgerà di quanto la sua nemica stia giocando sporco. Capirà infatti che i fallimenti ai Cantieri e con il Gruppo Petrone sono opera di Lara ed escogiterà un modo per prendersi la sua rivincita.

Viola desidera sensibilizzare i suoi alunni sul tema dell’anti-camorra. Per farlo ha pensato di invitare Michele in classe, affinché racconti ai ragazzi la sua esperienza di giornalista impegnato contro il crimine. Purtroppo però il suo progetto non verrà realizzato: qualcuno saboterà l’incontro, facendo scattare l’allarme antincendio e facendo evacuare la scuola. Ma chi sarà stato? Da qual momento poi Bianca comincerà a capire che qualcun altro nella sua classe è vittima della sua stessa challenge e potrebbe essere molto più in difficoltà di lei.

Secondo poi le anticipazioni di Un posto al sole, la collaborazione tra Niko e Alberto non sta andando come dovrebbe. Tra i due sono cominciate le frizioni, in quanto l’uno vorrà prendere sempre più il comando della situazione. Questo non piacerà all’altro e tra i due ragazzi le cose si metteranno davvero male. Niko riuscirà a calmare Alberto, ritrovando un equilibrio?

Intanto per rivedere tutte le puntate, clicca qui e collegati a RaiPlay.